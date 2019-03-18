شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يتحدث عن قرعة الأبطال ومواجهة الزمالك فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن فريقه يحترم جميع المنافسين، وذلك قبل قرعة ربع نهائي البطولة الأفريقية التى تقام الأربعاء المقبل، مضيفاً، "الأهلي لديه هدف واحد ومحدد؛ وهو الفوز باللقب الأفريقى، واستعادة البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ آخر تتويج بها عام 2013".

ويبقى الأهلي على موعد مع مواجهة واحدٍ من الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهته وهى: صن داونز الجنوب أفريقى الذى احتل المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة مع الوداد المغربى صاحب المركز الأول، وحورويا الغينى الذى نجح فى حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية بعدما احتل المركز الثانى برصيد 10 نقاط، خلف الترجى التونسى صاحب المركز الأول برصيد 14 نقطة، وأخيرا النادى الرياضى القسنطينى الجزائرى الذي نجح فى التأهل عن المجموعة الثالثة فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط خلف مازيمبى الكونغولي صاحب المركز الأول فى المجموعة برصيد11 نقطة.

وأوضح أن الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهة الأهلي جميعها قوية وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة فى ربع النهائي، ولكن الأهلي لديه رغبة محددة وهى استكمال المشوار الأفريقي حتى النهاية من أجل التتويج باللقب.

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وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن دوري الأبطال عادة ما يتم تقسيمه على عدة مراحل، حيث تكون البداية دائمًا مع دور الـ32 الذي يحتاج إلى حسم مباراتي الذهاب والإياب؛ من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات التي تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط، حيث تشبه هذه المرحلة منافسات الدوري، وذلك لحجز تذكرة التأهل قبل الانتقال إلى ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي، والذي يتطلب مزيدا من التركيز والاجتهاد والتوفيق؛ من أجل النجاح في تخطي تلك المراحل تلك الأخرى للوصول إلى النهائي.

وكشف عبد الحفيظ أنه تقرر خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدورى استعدادًا لمواجهة الزمالك، موضحاً أنه لم يتحدد بعد موعد أو طرف المباراة الودية، مؤكدًا أنه جارى الاتفاق مع أحد الأندية لخوض تلك المباراة التجريبية.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من الودية المقبلة؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك المهمة والمرتقبة، مشيراً إلى أن المباراة الودية المرتقبة ستكون فرصة جيدة لتجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، وأيضا الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضية، من أجل تجهيز الجميع والاطمئنان على حالة المصابين.