يويفا يفتح تحقيقا رسميا مع رونالدو بسبب "احتفال أتليتكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا رسميا، يعلن خلاله التحقيق مع كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وجاء في بيان يويفا، أنه وفقا للمادة 55 من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي، سيتم فتح تحقيق مع رونالدو، لاتهامه بالقيام بسلوك غير لائق عقب مباراة أتليتكو مدريد بإياب دور الـ16 لدوري الأبطال.

وسجل رونالدو ثلاثية قاد بها يوفنتوس لربع نهائي الأبطال، وتعويض خسارة الذهاب أمام أتليتكو بهدفين نظيفين، ليفوز السيدة العجوز (3-2) بمجموع المباراتين.

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وكان دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو قام بأداء نفس الحركة غير الأخلاقية عقب مباراة الذهاب، وتم تغريمه 18 ألف جنيه أسترليني

وذكرت تقارير إنجليزية أنه من غير المرجح أن يتم إيقاف رونالدو، أسوة بما حدث مع غريمه سيميوني.

ويلتقي يوفنتوس أمام أياكس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.