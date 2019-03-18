عبدالحفيظ يتحدث عن.. منافسي الأهلي بدوري الأبطال.. والاستعداد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق يحترم جميع المنافسين المرشحين لمواجهته بدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرا الى أن هدف الفريق هو التتويج باللقب.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا متصدرا لترتيب مجموعته، ليواجه أحد أندية الرياضي القسنطيني الجزائري، حوريا كونيكيري الغيني، وصنداونز الجنوب أفريقي.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي "الفريق يحترم جميع المنافسين، الأهلي لديه هدف واحد ومحدد وهو الفوز باللقب، واستعادة البطولة الغائبة منذ عام 2013".

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وتابع " الأندية الثلاثة المرشحة لمواجهة الأهلي جميعها قوية وتمتلك قاعدة جماهيرية، الأمر الذي يزيد من صعوبة مباراة ربع النهائي، ولكن الأهلي لديه رغبة وهدف محدد، استكمال المشوار الإفريقي حتى النهاية".

وواصل "مشوار دوري أبطال أفريقيا يتم تقسيمه لعددة مراحل، والمرحلة الحالية بعد الانتقال إلى ربع النهائي، تتطلب مزيدا من التركيز والاجتهاد والتوفيق من أجل النجاح في تخطي تلك المراحل تلك الأخرى للوصول إلى النهائي".

وصرح "نعود للتدريبات من جديد يوم الأربعاء بعد الحصول على راحة من أجل الاستعداد لملاقاة الزمالك في الدوري، مباراة مهمة للغاية في مشوار الدفاع عن اللقب المحلي، سوف نخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف".

واختتم "الجهاز الفني بقيادة لاسارتي لم يحدد بعد الفريق الذي سوف نخوض أمامه المباراة الودية، لكن هناك تطلع للإستفادة القصوى من فترة التوقف للاستعداد الجيد للزمالك، والأمر بمثابة فرصة جيدة من أجل تجهيز جميع اللاعبين".