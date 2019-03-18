الإصابة تُبعد سواريز عن أوروجواي في كأس الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ ):
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إصابة مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز بالتواء في الكاحل خلال الأمتار الأخيرة من المباراة التي فاز بها النادي الكتالوني الأحد 4 / 1 على مضيفه ريال بيتيس.
وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لويس سواريز يعاني من التواء في الكاحل الأيمن،سيخضع لفحوصات للوقوف بشكل دقيق على طبيعة الإصابة".
واستبدل صاحب القميص رقم 9، الذي سجل الهدف الثالث لبرشلونة في اللقاء، في الدقيقة الأخيرة من المباراة على إثر الإصابة.
وكان من المقرر أن ينضم سواريز إلى صفوف منتخب أوروجواي خلال الأيام القليلة المقبلة لخوض منافسات بطولة كأس الصين الودية، ولكن هذه الإصابة المفاجئة أثارت الشكوك حول إمكانية تحقيق ذلك.
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