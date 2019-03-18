الإمارات تتألق بكرة القدم في الألعاب العالمية

تتوالى انتصارات الفريق الإماراتي في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 مع فوزه بثلاثية نظيفة على نظيره المنتخب الكوري ضمن منافسات كرة القدم فئة 11 لاعباً.

استقطبت المباراة عددًا غفيرًا من الجماهير التي قدمت لدعم وتشجيع منتخب بلادهم وخاصة بمرحلة خرج المغلوب، إذ شهد الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في استاد مدينة زايد الرياضية تعادل سلبي بين الفريقين، ولكن الشوط الثاني كان مغايرًا وشهد ثلاث أهداف لمنتخب الإرادة جاء أولها عند الدقيقة 48 من عمر المباراة من توقيع اللاعب عبد الله بيراك، الذي تألق وهز الشباك الكوري للمرة الثانية عند الدقيقة 54، وجاء الهدف الثالث الذي سجله اللاعب الإماراتي خالد المازمي بعد دقيقة واحدة فقط من الهدف الثاني، ليعزز نصر منتخب الإرادة ويوسع الفارق.

ومع فوز منتخب الإرادة على كوريا، يصبح في رصيد الإمارات ثلاث انتصارات متتالية في محصلة مباريات كرة القدم، ليصل المنتخب إلى مرحلة النصف نهائية، وذلك بعد فوزهم على فريق جامايكا بنتيجة 4-1 وفوزهم على جنوب أفريقيا برباعية نظيفة في المرحلة الأولى.

يذكر أن كرة القدم ظهرت لأول مرة في دورة الألعاب العالمية عام 1986، وأضحت واحدة من أكبر الألعاب الرياضية في الأولمبياد الخاص، إذ أنها تمثل المعنى الحقيقي للتضامن والتكاتف من خلال مشاركة أصحاب الهمم مع أقرانهم الأخرين للعب معًا، وتتضمن منافسات كرة القدم فئات: 11 لاعبًا، و7 لاعبين، وكرة قدم الصالات.