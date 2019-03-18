روبرتسون يتغزل بساديو ماني

يرى أندي روبرتسون أن الفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي، كان مهما للغاية عقب عبور بايرن ميونخ في دوري الأبطال، وحصد الريدز ثلاث نقاط حاسمة في الدوري، بفضل الفوز على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، بفضل ركلة جزاء في الدقيقة 80 نفذها جيمس ميلنر بنجاح.

وأشاد روبرتسون بساديو ماني قائلًا: "الهدف الذي سجله يريك مدى الثقة التي يتحلى بها خلال الفترة الحالية، وهو

يسجل من أجل المتعة، ومستمر في إحراز الأهداف جميعنا نلعب أدوار جيدة ولدينا فريق جيد أمامنا الآن سبع مباريات متبقية، نتطلع لخوضها".

وقال روبرتسون عن مباراة فولهام: "كانت مباراة كبيرة بالنسبة لنا كان يجب علينا الحصول على النقاط الثلاث سيطرنا على المباراة في الشوط الأول والثاني، والهدف الذي هز شباكنا جاء

من خطأ غير متوقع هذه الأمور تحدث في كرة القدم لحسن الحظ حصلنا على ركلة جزاء سددها ميلي بنجاح".

وأضاف "وصلنا إلى مرحلة من الموسم حيث يقاتل الجميع من أجل تفادي الهبوط ومن أجل مراكز مؤهلة لدوري الأبطال، كان أسبوعا كبيرا بالنسبة لنا ومواجهة بايرن تتحدث عن نفسها، ولحسن الحظ نجحنا في العودة للدوري بفوز يحفظ فرصنا في الفوز باللقب".

وأصبح ساديو ماني بعد هدف الأمس يحتل المصدر الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي متساويًا مع المصري محمد صلاح برصيد 17 هدفًا.