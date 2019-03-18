شاهد .. مواعيد دورة منتخب مصر الأوليمبي في إسبانيا

كشفت اللجنة المنظمة للدورة الودية المقامة في إسبانيا، عن مواعيد إقامة المسابقة، حيث تبدأ يوم20 مارس الجاري وتستمر حتى يوم 26 من نفس
ويخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراتين وديتين، الأولى أمام أمريكا يوم 22 مارس الجاري، والثانية ضد هولندا يوم 26 من نفس
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