شاهد .. مواعيد دورة منتخب مصر الأوليمبي في إسبانيا

كشفت اللجنة المنظمة للدورة الودية المقامة في إسبانيا، عن مواعيد إقامة المسابقة، حيث تبدأ يوم

20 مارس الجاري وتستمر حتى يوم 26 من نفسالشهر.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراتين وديتين، الأولى أمام أمريكا يوم 22 مارس الجاري، والثانية ضد هولندا يوم 26 من نفس

الشهر.