آلان شيرر يكشف أسباب تراجع مستوى محمد صلاح

تحدث آلان شيرر، أسطورة المنتخب الإنجليزي ونيوكاسل السابق، عن سبب تراجع مستوى محمد صلاح في الفترة الأخيرة.

سجل محمد صلاح هدفًا وحيدًا، في آخر ٨ مباريات بالدوري الإنجليزي.

برر شيرار سبب تراجع صلاح، قائلًا: "المدافعون أصبحوا الآن يعرفون ما يريد صلاح فعله، هو يبحث دائمًا عن الدخول للعمق من الجانب الأيمن لوضع

الكرة على قدمه اليسرى".

وأضاف: "يبدو بأنه يفتقد للثقة، وتبدو عليه علامات التوتر، كما أنه لم يعُد مؤثرًا بالمباريات الكبيرة كما كان، كل هذا يدعو للقلق بالنسبة إلى ليفربول في وقتٍ حاسمٍ كهذا من الموسم".

Advertisements

وواصل: "صلاح⁩ سجل 17 هدفًا في

البريميرليج خلال هذا الموسم حتى الآن، وهذا بالطبع يظل رقمًا جيدًا، إلا أنه لم يصل لما وصل إليه الموسم الماضي".

وتابع: "كان يملك 24 هدفًا في التوقيت نفسه من الموسم الماضي، كما أن هذا الموسم، هو ما يهم حقًا في ظل منافسة "ليفربول على اللقب".

وسجل محمد صلاح ١٧ هدفًا حتى الآن بالدوري الإنجليزي، محتلًا المركز الثاني، خلف سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، المتصدر بـ١٨ هدفًا.