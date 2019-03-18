شاهد.. جمهور الزمالك يتغزل في فرجاني ساسي بميلاده الـ27

حرص جمهور نادي الزمالك منذ صباح اليوم الاثنين، على تهنئة التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق بعيد ميلاده الـ27.

ونشر محبي النادي عبر صفاحتهم الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد التغريدات وهم يتغزلون في نجم الفريق.

ولقبة أحد الجماهير بالقلب النابض قائلًا: "عيد ميلاد سعيد لابن الزمالك البار فرجانى ساسى الذى دخل قلوب كل زمالكاوى بفضل مواقفه ورجولته وروحه العالية ولعبه المميز الذى أفتقده الزمالك طويلا وعقبال 100 سنة

يا ابن الخضرا وننتظر منك الكثير يا قلب الزمالك النابض".

وقالت الأخرى عنه المايستيرو :"إنه يلعب على إيقاع موسيقى هو فنان، يمكن أن يقدر لك مهما كان مزاجك هو رائع بكل المعايير عيد ميلاد سعيد مايسترو".

ورسم الآخر له تصميم معلقًا: "تصميم سريع كدة لفرجاني باشا ساسي، بمناسبة عيد ميلاده ال 27 كل سنة وأنت طيب

Advertisements

يا فنان وعقبال مليون سنة زمالكاوي فرجاني ساسي رئيس جمهورية قلبي".

فرجاني ساسي مواليد 18 مارس 1992 هو لاعب كرة قدم تونسي يلعب حاليًا لصالح نادي الزمالك المصري ، بعد أن عاد من خوض تجربة إحترافية خارج تونس في البطولة الفرنسية ضمن صفوف نادي متز إلا أن سقوط الأخير إلي الدرجة الثانية الفرنسية عجل من عودة اللاعب إلي تونس ووقع مع نادي النصر السعودي مطلع عام 2018 عقد لمدة 3 مواسم و نصف ولعب معهم نصف موسم و في صيف 2018 انتقل إلى نادي الزمالك.