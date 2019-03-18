يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ممثلا عن النادي قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام، بعد غد الأربعاء، لتحديد مباريات دور الـ8 بالبطولة.
كان الأهلي صعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط، عقب فوزه علىشبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
والفرق الثلاثة المرشح أحدها لمواجهة الأهلي، هي صن داونز الجنوب أفريقي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ١٠ نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالحفيظ ممثلًا للأهلي في قرعة ربع نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.