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عبدالحفيظ ممثلًا للأهلي في قرعة ربع نهائي دوري الأبطال

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يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ممثلا عن النادي قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام، بعد غد الأربعاء، لتحديد مباريات دور الـ8 بالبطولة.

كان الأهلي صعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي بعد تصدره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط، عقب فوزه على

شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

والفرق الثلاثة المرشح أحدها لمواجهة الأهلي، هي صن داونز الجنوب أفريقي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ١٠ نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة

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مع الوداد المغربي صاحب المركز الأول، وحورويا الغيني الذي نجح في حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية بعدما احتل المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط، خلف الترجي التونسي، صاحب المركز الأول برصيد ١٤ نقطة، وأخيرا النادي الرياضي القسنطيني الجزائري الذي نجح في التأهل عن المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الأول في المجموعة برصيد١١ نقطة.
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