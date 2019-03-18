الأهلي يجهز حسام عاشور للقمة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تجهيز حسام عاشور لاعب الفريق لقيادة خط الوسط في مباراة الزمالك المقرر لها 30 مارس الحالي في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويغيب كريم نيدفيد لاعب الأهلي عن مباراة القمةأمام الزمالك لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة بتروجت الأخيرة بالدوري.
وبات من المنتظر أن يقود وسط الأهلي في مباراة الزمالك الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية بعد إعلان غياب كريم نيدفيد
وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائى دوري الأبطال الأفريقي أمس الأول بعد تخطيه عقبة شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة، حيث ينتظر الأهلي قرعة دور الـ8 ومواجهة النادي الرياضى القسنطيني أو حورويا الغيني أو صن داونز الجنوب أفريقي.
يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته بعد غد الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة في الدوري.
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