رياضة | زيزو: الظروف في يد الزمالك لتحقيق الثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيزو: الظروف في يد الزمالك لتحقيق الثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك أن حجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق في وقت قصير لم يكن سهلًا على الإطلاق بسبب وجود لاعبين كبار بين صفوف الأبيض.

وأوضح زيزو في تصريحات تليفزيونية أن كل الظروف مهيئة للزمالك لتحقيق البطولات في الموسم الجاري والتتويج بالثلاثية وعدم التفريط في أي لقب.

وتابع زيزو:"سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بالدوري والكونفدرالية وكأس مصر ولن نترك أي لقب نهائيًا".

وواصل زيزو:"الجميع يدعمني سواء داخل أوخارج الفريق والأهم هو الانتصارات والبطولات سواء شاركت أو لا وهو ما لمسته من كل اللاعبين في الفترة الماضية".