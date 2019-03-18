رياضة | الأهلي يبدأ خطة تجهيز الشناوي لمباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ خطة تجهيز الشناوي لمباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود، خضوع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، لبرنامجه التأهيلي واستكماله للتعافي تمامًا من الإصابة في أنكل القدم والتي تعرض لها مؤخرًا.

حارس الأهلي، كان قد خرج مصابًا أمام فيتا كلوب الكونغولي، بعد مرور 20 دقيقة فقط، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الشناوي، شارك أساسيًا بالمباراة الماضية أمام شبيبة الساورة الجزائري، بحصوله على المسكنات والتحامل على إصابته، بطلب منه نظرًا لحاجة الفريق إلى جهوده.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تجهيز الشناوي بشكل تام استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها 30 مارس الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.