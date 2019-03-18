رياضة | الأهلي يستعد للزمالك بودية منيا القمح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعد للزمالك بودية منيا القمح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على خوض مباراة ودية بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنيا القمح، يوم الخميس المقبل.

وتقام المباراة الودية بمركز شباب منيا القمح "ملعب الساحه" بحضور الخطيب و مجلس إدارة النادي الأهلي، ووجيه أباظة عضو مجلس الشعب.

وتأتي موافقة مجلس الأهلي بناءًا على طلب من عضو النواب، لحضور الفريق الأول والاحتفال بمناسبة العيد القومي لمركز منيا القمح.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 30 مارس الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.