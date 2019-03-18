رياضة | 3 عوامل تقود زيدان للانفجار مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 عوامل تقود زيدان للانفجار مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، بعد عودته في برنابيو إنه لم يقم إلا بثلاث جلسات تدريب قبل المباراة (ضد سيلتا) والآن لديهم وقت للعمل مع اللاعبين ووضعها موضع التنفيذ.

بدأ المدرب الفرنسي عملية إعادة إعمار الفريق بالفوز على فيجو، والآن ، مع الاستفادة من فترة التوقف الدولي، لديه مجال لإعداد الالتزام المقبل، ضد هويسكا في بيرنابيو في 31 مارس.

بعد يومين من الراحة ، يعود مدريد بعد ظهر غد للتدريب مع البعثة لبدء تطبيق أفكار المدرب الجديد وهذه بعض واجبات زيدان خلال الأيام المقبلة

وضع مارسيلو وإيسكو

اللاعبان الأكثر تفضيلًا مع وصول ZZ هما مارسيلو وإيسكو ، اللذان كانا حاملين في إعادة إصدار الفرنسي على مقاعد البدلاء.

شوهد كلا اللاعبين النشط والملتزم، وسجل هدفا من ملقة وتقديم المساعدة للبرازيلي ومع ذلك، فإن أشهر النبذ ​​التي أرسلوها إلى سولاري قد أثرت.

تحمل صانع الألعاب ساعة واحدة فقط من اللعب وشوهد بدون إيقاع وبكثافة قليلة في بعض مجموعات المباراة.

مارسيلو، في هذه الأثناء، جاء للهجوم بجهد ولم يعانِ من الدفاع فقط لأن سيلتا لم يقم بأي خطورة.

كان كلا اللاعبين في أوليات مدريد لزيدان ويعرفان أن مستقبلهما في الكيان هو الأداء على أعلى مستوى في الفترة المتبقية من الموسم.

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لهذا السبب، من الضروري أن يستعيدوا لهجتهم البدنية خلال أسبوعين من العمل تحت القيادة الفرنسية.

استعادة المصابين

تعرض كارفاجال ولوكاس لإصابات عضلية ذات اعتبار مختلف، بينما يجب أن يكون فينيسيوس غاب لمدة شهر ونصف بسبب مرض في أربطة الكاحل.

الذي يرى النور بالفعل في نهاية النفق هو ماركوس يورينتي، وهو في المرحلة النهائية من تعافيه بعد إصابته بجروح في مباراة الذهاب من بطولة كوبا ديل ري في سانتياغو بيرنابيو.

تتمثل الأولوية بالنسبة للمدرب الفرنسي في جعل جميع اللاعبين المتاحين في أقرب وقت ممكن لتقييم وتحليل كيفية إعادة الهيكلة الضرورية للفريق في الصيف المقبل.

المنهجية الخاصة

يدرك زيدان أن هذا الوقت من الشوط الثاني ذو قيمة كبيرة لفكرة لعبته وفلسفته لاختراق عقول لاعبيه.

اللاعبين المهمين مثل إيسكو أو مارسيلو أو بنزيما ، الحارس القديم المزعوم ، لم تأتي مع فرقهم لأسباب مختلفة، مثل المصابين.

غادر ما يصل إلى 13 لاعباً دولياً مع بلدانهم ، ولدى زيدان نصف اللاعبين لوضع أساليب عملهم موضع التنفيذ والبدء في إيصال رسالتهم.