رياضة | الأهلي يرفع درجة الطوارئ استعدادا لبطولة كأس مصر للسباحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفع درجة الطوارئ استعدادا لبطولة كأس مصر للسباحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت فرق السباحة بالنادي الأهلي، من استعداداتها لبطولة كأس مصر التي تنطلق الأسبوع المقبل في جميع المراحل العمرية، وأعلنت الأجهزة الفنية حالة الطوارئ القصوى استعدادا للبطولة، والتي تشهد منافسات ساخنة بين جميع الفريق المشاركة، ورغبة قوية في الوصول إلى تحقيق أكبر عدد من الميداليات والأرقام الجديدة على المستوى الفردي والجماعي.

وتقام منافسات المرحلة العمرية من 17 سنة إلى مرحلة العمومي بنادي سموحة بالإسكندرية، فيما تقام منافسات المراحل العمرية من 10 إلى 17 سنة باستاد القاهرة.

وتستمر فعاليات البطولة على مدار ثلاثة أسابيع، ويسعى الأهلي إلى مواصلة عروضه القوية في اللعبة والتتويج باللقب.