رياضة | الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك في كرة الماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك في كرة الماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي، الاستعداد لمواجهة الزمالك، التي تقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الجزيرة، في أولى مواجهات الفريقين بنصف نهائي بطولة الدوري العام.

وطبقا لنظام المسابقة، يلعب الأهلي والزمالك، 3 مباريات في نصف النهائي، ويتأهل الفريق الذي يحقق الفوز في لقاءين مباشرة إلى دور النهائي، فيما يلعب الفريقان مباراة ثالثه وفاصلة في حالة تعادلهما، ويصعد الفائز لمواجهة الفائز من مباراة الجزيرة وهليوبوليس.

ويسعي الجهاز الفني لكرة الماء بالنادي الأهلي، بقيادة الصربي ديان جوفوفيتش، المدير الفني، إلى تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز ببطولة كأس مصر لكرة الماء، بعد الفوز على الجزيرة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الصيد.

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ويضم جهاز ألعاب الماء بالأهلي؛ وائل عزت، رئيس الجهاز، ومحمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن، مدير الجهاز، ومدحت فرج نائب مدير الجهاز.