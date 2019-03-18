رياضة | الصافي: راضٍ عن الأداء في الافتتاح.. ونسعى للفوز بجميع المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصافي: راضٍ عن الأداء في الافتتاح.. ونسعى للفوز بجميع المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حمدي الصافي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، أشاد بأداء لاعبات الأهلي في مباراة الأمس بافتتاح البطولة الإفريقية للكرة الطائرة.

وقال الصافي إن البدايات دائما ما تكون مهمة وتعكس نتائجها شكل الفريق في البطولة، وهو ما حافظ عليه لاعبات الأهلي في لقاء كانون الكونغولي أمس.

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وأضاف أنه يتطلع لمشاركة جميع اللاعبات في المباراة بشكل منظم؛ لتفادي الإرهاق والإجهاد.

وعن مباراة اليوم شدد الصافي على أنه يتطلع لاستمرار الأداء والنتيجة مؤكدا أن الفريق البوركيني يمتاز بارتفاع معدل اللياقة وضربات الإرسال.

وأتم حديثه بأنه قام بدراسة كافة فرق البطولة، وتركيزه حاليا يتجه نحو كل مباراة يخوضها الفريق في الدور التمهيدي للبطولة لحصد أكبر عدد من النقاط.