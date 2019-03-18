رياضة | "لاسارتي" يتسلم تقرير الغائبين عن معسكر الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاسارتي" يتسلم تقرير الغائبين عن معسكر الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتسلم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرًا فنيًا عن اللاعبين الذين تواجدوا في القاهرة خلال معسكر الفريق في برج العرب لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات والتي حسمها الفريق بثلاثية دون رد.
ويرغب لاسارتي في الوقوف من خلال التقرير على الحالة الفنية والبدنية للاعبين غير المقيدين إفريقيا، وكذلك اللاعبين الذين يستكملون برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابات المختلفة.
وشهد معسكر الاسكندرية غياب بعض لاعبي الأهلي وهم؛ وليد سليمان وصالح جمعة وباسم علي وأحمد علاء وإسلام محارب وشريف إكرامي ومحمد نجيب وأحمد الشيخ وعمرو جمال وحمدي فتحي ومحمد شريف وهشام محمد، والذين خاضوا تدريباتهم تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية .
يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته بعد غد الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الحالي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
الأهلي: لا نخشى أحد في دوري الأبطال وهدفنا التتويج باللقب
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه يحترم جميع المنافسين، وذلك قبل قرعة ربع نهائي البطولة الإفريقية التي تقام الأربعاء المقبل.
ويبقى الأهلي على موعد مع مواجهة واحدٍ من الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهته وهي؛ صن داونز الجنوب إفريقي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ١٠ نقاط وبفارق المواجهات المباشرة مع الوداد المغربي صاحب المركز الأول، وحورويا الغيني الذي نجح في حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية بعدما احتل المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط ، خلف الترجي التونسي صاحب المركز الأول برصيد ١٤ نقطة، وأخيرا النادي الرياضي القسنطيني الجزائري الذي نجح في التأهل عن المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط خلف مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الأول في المجموعة برصيد١١ نقطة .
وأضاف: «الأهلي لديه هدف واحد ومحدد؛ وهو الفوز باللقب الافريقي، واستعادة البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ آخر تتويج بها عام 2013».
وأوضح أن الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهة الأهلي جميعها قوية وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة في ربع النهائي، ولكن الأهلي لديه رغبة محددة وهي استكمال المشوار الإفريقي حتى النهاية من أجل التتويج باللقب.
وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن دوري الأبطال عادة ما يتم تقسيمه على عدة مراحل، حيث تكون البداية دائمًا مع دور الـ32 الذي يحتاج إلى حسم مباراتي الذهاب والإياب؛ من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات التي تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط، حيث تشبه هذه المرحلة منافسات الدوري، وذلك لحجز تذكرة التأهل قبل الانتقال إلى ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي، والذي يتطلب مزيدا من التركيز والاجتهاد والتوفيق؛ من أجل النجاح في تخطي تلك المراحل تلك الأخرى للوصول إلى النهائي.
وأتم عبد الحفيظ: «نعود للتدريبات يوم الأربعاء المقبل؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية في مشوار الدفاع عن اللقب المحلي».
ويستأنف الأهلي تدريباته صباح الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
عبدالحفيظ يتحدث عن مواجهة الأهلي أمام الزمالك
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تقرر خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك.
وأضاف أنه لم يتحدد بعد موعد أو طرف المباراة الودية، مؤكدًا أنه جارٍ الاتفاق مع أحد الأندية لخوض تلك المباراة التجريبية.
وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من الودية المقبلة؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك المهمة والمرتقبة.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن المباراة الودية المرتقبة ستكون فرصة جيدة لتجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، وأيضا الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضية؛ من أجل تجهيز الجميع والاطمئنان على حالة المصابين.
يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته صباح بعد غد الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 72 ساعة، عقب خوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري والتي حسمها الأهلي بثلاثية دون رد، منحته صدارة مجموعته الرابعة بدور المجموعات والتأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.