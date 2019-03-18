رياضة | "لاسارتي" يتسلم تقرير الغائبين عن معسكر الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاسارتي" يتسلم تقرير الغائبين عن معسكر الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسلم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرًا فنيًا عن اللاعبين الذين تواجدوا في القاهرة خلال معسكر الفريق في برج العرب لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات والتي حسمها الفريق بثلاثية دون رد.

ويرغب لاسارتي في الوقوف من خلال التقرير على الحالة الفنية والبدنية للاعبين غير المقيدين إفريقيا، وكذلك اللاعبين الذين يستكملون برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابات المختلفة.

وشهد معسكر الاسكندرية غياب بعض لاعبي الأهلي وهم؛ وليد سليمان وصالح جمعة وباسم علي وأحمد علاء وإسلام محارب وشريف إكرامي ومحمد نجيب وأحمد الشيخ وعمرو جمال وحمدي فتحي ومحمد شريف وهشام محمد، والذين خاضوا تدريباتهم تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية .

يذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته بعد غد الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس الحالي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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