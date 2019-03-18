رياضة | غدا.. وزير الرياضة يحضر قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وزير الرياضة يحضر قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدا الثلاثاء، بحضور قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب لدور ال 32 بمركز التعليم المدني بالجزيرة. سيتم سحب القرعة لأوائل ال 27 محافظة ثم يتم سحب قرعة ل 5 فرق أصحاب المركز الثاني علي مستوي الجمهورية عشوائيا ليكتمل العدد 32 فريق من مختلف الجمهورية، حيث سيقام بنظام الكاس وخروج المغلوب. يحضر القرعة مديري مديريات الشباب والرياضة ومجالس ادارت مراكز الشباب المتأهلة بالإضافة الي قيادات وزارة الشباب والرياضة. وستسحب القرعة بمركز التعليم المدني بالجزيرة في تمام الساعة 1 ظهرا.

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