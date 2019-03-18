رياضة | الأهلي: لا نخشى أحد في دوري الأبطال وهدفنا التتويج باللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: لا نخشى أحد في دوري الأبطال وهدفنا التتويج باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه يحترم جميع المنافسين، وذلك قبل قرعة ربع نهائي البطولة الإفريقية التي تقام الأربعاء المقبل.

ويبقى الأهلي على موعد مع مواجهة واحدٍ من الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهته وهي؛ صن داونز الجنوب إفريقي الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ١٠ نقاط وبفارق المواجهات المباشرة مع الوداد المغربي صاحب المركز الأول، وحورويا الغيني الذي نجح في حجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية بعدما احتل المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط ، خلف الترجي التونسي صاحب المركز الأول برصيد ١٤ نقطة، وأخيرا النادي الرياضي القسنطيني الجزائري الذي نجح في التأهل عن المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط خلف مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الأول في المجموعة برصيد١١ نقطة .

وأضاف: «الأهلي لديه هدف واحد ومحدد؛ وهو الفوز باللقب الافريقي، واستعادة البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ آخر تتويج بها عام 2013».

وأوضح أن الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهة الأهلي جميعها قوية وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة المرتقبة في ربع النهائي، ولكن الأهلي لديه رغبة محددة وهي استكمال المشوار الإفريقي حتى النهاية من أجل التتويج باللقب.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن دوري الأبطال عادة ما يتم تقسيمه على عدة مراحل، حيث تكون البداية دائمًا مع دور الـ32 الذي يحتاج إلى حسم مباراتي الذهاب والإياب؛ من أجل التأهل إلى مرحلة المجموعات التي تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط، حيث تشبه هذه المرحلة منافسات الدوري، وذلك لحجز تذكرة التأهل قبل الانتقال إلى ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي، والذي يتطلب مزيدا من التركيز والاجتهاد والتوفيق؛ من أجل النجاح في تخطي تلك المراحل تلك الأخرى للوصول إلى النهائي.

وأتم عبد الحفيظ: «نعود للتدريبات يوم الأربعاء المقبل؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية في مشوار الدفاع عن اللقب المحلي».

ويستأنف الأهلي تدريباته صباح الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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عبدالحفيظ يتحدث عن مواجهة الأهلي أمام الزمالك