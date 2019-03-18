رياضة | "ماتيتش" يرفع راية التحدي مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماتيتش" يرفع راية التحدي مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قوضت هزيمتان متتاليتان لمانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي والبريميرليج، الكثير من الزخم المحيط بصحوة الشياطين الحمر تحت قيادة مدربه المؤقت أولي جونار سولسكاير.

ويرى نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد، أن إنهاء الفريق ضمن الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمر يبدو في المتناول.

وجاءت الهزيمة في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1-2، بعد الخسارة 0-2 أمام آرسنال في الدوري الأسبوع الماضي.

ورغم تبقي 8 مباريات على نهاية الموسم، فإن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس يتقدم بنقطة واحدة على تشيلسي، ويتراجع بفارق نقطتين عن آرسنال، و3 نقاط عن توتنهام هوتسبير في السباق نحو المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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وقال ماتيتش للصحفيين "يجب أن نقدم أفضل ما لدينا لنصل لأول أربعة في الترتيب، لا يمكن أن ندع الأمور تمر بهذا الشكل".

وأضاف "هناك الكثير الذي يجب أن نلعب من أجله. لدينا 8 مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز، نحن نقاتل من أجل أول 4 مراكز".

وتابع "لدينا دوري أبطال أوروبا أيضًا. سنرى ما يمكننا فعله وما نملكه من قدرات ومهارات".

وعلى الرغم من الإخفاقات الأخيرة، فإن ماتيتش يرى أنه يجب أن يتم تعيين النرويجي سولسكاير كمدرب دائم، بعد أن قاد مانشستر يونايتد للفوز في 14 مباراة من بين 19، منذ توليه المهمة خلفًا لجوزيه مورينيو.