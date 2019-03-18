رياضة | الأهلي يحسم موقفه من ضم حارس مرمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم موقفه من ضم حارس مرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الأورجوياني مارتن لاسارتي مدرب الأهلي موقف الفريق من التعاقد مع حارس مرمى جديد لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب لاسارتي المدير الفني للأهلي تدعيم مركز حراسة المرمى قبل أن يؤكد أن التعاقد مع حارس مرمى سيكون فى مؤخرة أولوياته خلال الفترة المقبلة.

ورفض لاسارتي ضم حارس مرمى في الفترة الحالية حيث يضم الأحمر 3 حراس على مستوى عال، كما أن الأهلي لديه أكثر من حارس صاعد أمثال مصطفى شوبير وأحمد طارق لذا ليس منطقيا أن يبحث النادي عن التعاقد مع حارس مرمى خلال الفترة المقبلة .