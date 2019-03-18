رياضة | مدرب كولومبيا يستدعي بديل أوسبينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كولومبيا يستدعي بديل أوسبينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، الحارس ألبارو مونتيرو والمهاجم يمي تشارا، بدلًا من المصابين ديفيد أوسبينا وخوان فرناندو كينتيرو، لخوض وديتي اليابان وكوريا الجنوبية.

وأعلن الاتحاد الكولومبي، أن الحارس الشاب مونتيرو (23 عامًا) قد حل بديلا لأوسبينا، الذي أجرى أشعة مقطعية بعد تلقيه ضربة قوية خلال مباراة فريقه نابولي أمام أودينيزي.

وذكرت مصادر من داخل نابولي أن أوسبينا دخل المستشفى واستعاد وعيه بالفعل، ويخضع حاليا لمراقبة أطباء متخصصين.

Advertisements

وعلى جانب آخر، دخل تشارا قائمة المنتخب الكولومبي بديلا لكينتيرو الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى خلال مباراة فريقه ريفر بليت مع إندبندينتي، والتي انتهت بفوز الأول.

وأبرز اللاعبين الذي تواجدوا ضمن قائمة "لوس كافيتيروس" هم المهاجم المخضرم رادميل فالكاو (موناكو) وخاميس رودريجيز (بايرن ميونخ) وديفينسون سانشيز (توتنهام هوتسبير) وياري مينا (إيفرتون).

ويخوض منتخب كولومبيا ودية أمام نظيره الياباني في مدينة يوكوهاما، في 22 مارس/آذار الجاري، على أن يلتقي بكوريا الجنوبية بعد 4 أيام في سيول.