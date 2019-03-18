انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ"هاتريك" ميسي.. برشلونة يقترب أكثر من لقب الليغا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 12:51 مساءً - اقترب نادي برشلونة خطوة من الاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري الإسباني لكرة القدم؛ بفوزه المثير على مضيفه ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب "بينتو فيامارين، مساء الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ28 من المسابقة المحلية.

بهذه النتيجة ابتعد العملاق الكتالوني بـ10 نقاط كاملة عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد، وذلك بوصوله إلى النقطة 66، في حين توقف رصيد ريال بيتيس عند 39 نقطة بالمركز الثامن.

وإلى تفاصيل اللقاء؛ وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الكتالوني في المقدمة بهدف رائع جاء من ضربة حرة مباشرة سكنت الشباك الأندلسية، في الدقيقة الـ18.

وقبل لحظات من صافرة نهاية الشوط الأول، حوّل ميسي كرة سحرية من زميله الأوروغوياني لويس سواريز في الشباك، معلناً تقدم برشلونة بثنائية دون رد.

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وبمجهود فردي خالص عزز سواريز تقدم برشلونة بهدف ثالث، في الدقيقة الـ63، منهياً أي آمال للمنافس في العودة إلى أجواء اللقاء.

وسجّل أصحاب الأرض والجمهور هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الـ82، عبر الإسباني لورينزو مورن.

وأعاد ميسي الأوضاع إلى حالها بهدف شخصي ثالث ورابع لفريقه بطريقة رائعة، حظيت بتصفيق حار من الجماهير الأندلسية، قبل 5 دقائق من صافرة النهاية.

ورفع ميسي عدد أهدافه في الليغا هذا الموسم إلى 29 هدفاً، متربعاً على قمة الهدّافين، في حين يُطارده سواريز من بعيد بـ18 هدفاً.

بهذه النتيجة ابتعد العملاق الكتالوني بـ10 نقاط كاملة عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد، وذلك بوصوله إلى النقطة 66، في حين توقف رصيد ريال بيتيس عند 39 نقطة بالمركز الثامن.