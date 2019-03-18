ماني يخطف الأضواء من صلاح في ليفربول

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مرة أخرى، كان النجم السنغالي ساديو ماني في الموعد، وواصل تألقه اللافت للنظر في الآونة الأخيرة مع ليفربول بعد الهدف الذي سجله أمام فولهام، ليخطف الأضواء من محمد صلاح

دون النجم السنغالي ساديو ماني اسمه من جديد في لائحة مسجلي الأهداف مع ليفربول، في فوز الريدز أمس على فولهام بنتيجة 2-1، ففي الوقت الذي يعاني فيه نجم المنتخب الوطني محمد صلاح من انخفاض ملحوظ في المستوى من الناحية التهديفية، نجح ماني في رفع مستواه ليصبح النجم الأول للفريق في الآونة الأخيرة بحسب محللي شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، وقال جيمي ريدناب عنه: "أحب كثيرًا ما يقوم به ماني، فهو لا يهتم فقط بتمرير الكرة، بل يمررها ويتجه مسرعًا إلى منطقة الجزاء لتسلمها مرة أخرى، هو الأفضل بدون شك في ليفربول حاليا".

نعم كان توقيت جري ماني من العوامل الحاسمة في تسجيله للهدف، ولكن المستوى الكبير الذي يقدمه النجم السنغالي هو السبب في حفاظ ليفربول على آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، واستعادة صدارة جدول الترتيب، وهي أمور كان من الممكن أن لا تحدث في حال لم يكن موجودًا مع الفريق. وساهمت أهداف محمد

نعم كان توقيت جري ماني من العوامل الحاسمة في تسجيله للهدف، ولكن المستوى الكبير الذي يقدمه النجم السنغالي هو السبب في حفاظ ليفربول على آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، واستعادة صدارة جدول الترتيب، وهي أمور كان من الممكن أن لا تحدث في حال لم يكن موجودًا مع الفريق. وساهمت أهداف محمد صلاح في وصول ليفربول إلى مستوى آخر في الشهور الـ18 الأخيرة، ولكن لسوء الحظ، انخفض مستوى صلاح في الآونة الأخيرة، ولم يسجل أي أهداف في المباريات السبع الأخيرة، وهي أسوأ سلسلة متتالية من المباريات بدون تسجيل أهداف لنجم المنتخب الوطني مع ليفربول. وبدوره سجل ماني 7 أهداف في آخر 5 مباريات، وسجل 11 هدفًا في آخر 11 مباراة، ويملك في رصيده حاليا 20 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أفضل سجل تهديفي له في مسيرته الاحترافية في موسم واحد. "هذا ليس المستوى الأفضل في الدوري الإنجليزي فقط، بل ربما المستوى في أوروبا كلها حاليا، والأرقام تدعم ذلك، فهو يملك 9 أهداف في الدوري الإنجليزي في 2019، وهي حصيلة ربما لا ينافسها سوى سيرجيو أجويرو، ولم يسجل أي أهداف من ركلات جزاء، وإذا نظرت إلى المتنافسين على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ما بين صلاح وهاري كين وأجويرو، ستجد أنهم سددوا ركلات جزاء، ومع ذلك ينافس ماني بقوة معهما"، جيمي كاراجير. وإذا نظرنا إلى قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا في حال تم استبعاد الأهداف التي سجلت من ركلات جزاء، سيتصدر القائمة ماني برصيد 17 هدفًا مقابل 16 هدفًا لأجويرو و15 هدفًا لرحيم سترلينج و14 هدفًا لكل من بيير إيمريك أوباميانج ومحمد صلاح و13 هدفًا لكين. Advertisements ويبدو أن السبب وراء تسجيل ماني للكثير من الأهداف في الوقت الحالي، هو تركيز المدافعين مع صلاح بصورة أكبر. وقال مدرب ليفربول يورجين كلوب، عن تألق صلاح: "تحتاج إلى القليل من الحظ لتسجيل الأهداف، وإذا تمتعت بذلك الحظ، فعليك استغلاله بأفضل صورة ممكنة، خاصة أنك ستمر بلحظات أخرى فيما بعد، يملك ماني الجودة دائمًا، ويمر حاليا بفترة جيدة في مسيرته". وضع ماني نفسه في مكانة جيدة، وسجل أهدافا أكثر من المتوقع منه، وبالنظر إلى تحليل أهداف ماني الـ17 التي سجلها في الدوري هذا الموسم، نجد أنه سجل 5 أهداف بالقدم اليسرى و10 أهداف بالقدم اليمنى وهدفين بضربات رأسية، وسجل كل أهدافه من داخل منطقة الجزاء، ولم يسجل أي هدف من ركلات ثابتة. وبلغ معدل تسجيله للأهداف، هدفا كل 144,4 دقيقة، وبلغت نسبة ترجمته للفرص إلى أهداف 29%، وسدد على المرمى 34 كرة، وسدد 58 كرة بشكل عام. ووفقًا لموقع أوبتا، تحصل ماني على 18 فرصة محققة للتسجيل، وهو أقل عدد من الفرص يتحصل عليها لاعب بين المتصدرين لقائمة الهدافين هذا الموسم. "بالنسبة لالتزام ماني وما يقدمه من عمل، ينتظره مسيرة رائعة للغاية"، يورجين كلوب. نعم تدرك جماهير ليفربول أن الفريق بحاجة شديدة إلى أهداف صلاح، ولكن الفريق لا يزال ينافس بفضل تألق ماني حاليا، وفي حال استعاد صلاح حاسته التهديفية العالية، فسيكون الريدز منافسًا خطيرًا للغاية على لقب الدوري فيما تبقى من مباريات.

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