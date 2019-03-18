انت الان تتابع 5 أسباب تبعد جريزمان عن الانضمام إلى برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٨ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

أنطوان جريزمان

كان برشلونة الإسباني قريبًا للغاية من التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان الصيف الماضي، قبل أن يقرر الأخير قبل أيام من انطلاق مونديال روسيا 2018، رفض عرض الفريق الكتالوني والموافقة على تجديد عقده مع أتلتيكو مدريد، ومنذ ذلك الحين تغيرت الأمور بالكلية، حيث لم يعد يملك برشلونة أي نية في التعاقد مع النجم الفرنسي، وذلك على الرغم من إشارة صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى احتمالية تفكير البرسا في التقدم بعرض جديد له الصيف المقبل، فهناك الكثير من الأسباب التي تدفع البرسا لعدم التعاقد مع نجم الروخيبلانكوس، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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ويتمثل السبب الأول في اهتمام برشلونة بالتعاقد مع مهاجم صريح في المقام الأول، لتعويض لويس سواريز، ويجب أن يكون ذلك المهاجم جاهزًا للعب كبديل عندما يحين موعد رحيل المهاجم الأوروجواياني البالغ من العمر 32 عامًا. أما السبب الثاني، فهو أن بطل العالم لم يعد يقدم النموذج للاعب الذي يريده برشلونة، فالبرسا