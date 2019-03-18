انت الان تتابع ميسي ممتن من تحية جماهير ريال بيتيس على هدفه الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٨ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
ليونيل ميسي
واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه اللافت للنظر هذا الموسم، وذلك بعد تسجيله الهاتريك أمس في شباك ريال بيتيس بالدوري الإسباني، ليحقق برشلونة الانتصار ويستغل تعثر أتلتيكو مدريد، ويوسع الفارق في صدارة جدول ترتيب الليجا إلى 10 نقاط مع الروخيبلانكوس أقرب الملاحقين، وقال ميسي عقب المباراة: "بعد خسارة أتلتيكو، لم يكن هناك أمامنا فرصة للتعثر، كان علينا استغلال تلك الخسارة، وبالفعل حققنا انتصارا مهما للغاية اليوم، الأهداف التي سجلتها كانت مهمة وساعدتنا في الخروج بالنقاط الثلاث، واستغللنا الفرص التي أتيحت لنا بأفضل كيفية ممكنة".
وقدم ريال بيتيس مباراة جيدة من خلال ممارسة الضغط العالي وتقديم كرة قدم هجومية، ونجحوا في خلق الكثير من الفرص في شوط المباراة الأول، إلا أن إبداع ميسي كان كافيًا في حسم اللقاء، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية. وأضاف النجم الأرجنتيني: "ريال بيتيس من الفرق التي تتعامل بصورة جيدة مع الكرة، ولكننا لم
وأضاف النجم الأرجنتيني: "ريال بيتيس من الفرق التي تتعامل بصورة جيدة مع الكرة، ولكننا لم نعان أمامهم بفضل التنظيم الكبير الذي تمتعنا به، ففي بعض الأحيان نحتاج إلى تعديل أسلوبنا كي يناسب الخصم، وأن نعدل أسلوبنا في بعض اللحظات من المباراة كي نستعد لكل شيء".
وكان الهدف الثالث لميسي لوحة فنية في حد ذاته، وأجبر جماهير ريال بيتيس على الوقوف لتحيته.
وعن تلك التحية قال ميسي: "أنا ممتن للغاية لذلك، لم يسبق أن حدثت تلك اللقطة الرائعة معي من قبل، دائمًا ما نحظى بمعاملة جيدة هنا بصرف النظر عن التنافس بيننا".
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي ممتن من تحية جماهير ريال بيتيس على هدفه الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.