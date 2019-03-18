الامارات | «دبي الرياضي» يكشف تفاصيل بطولة المديرين التنفيذين للغولف اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» يكشف تفاصيل بطولة المديرين التنفيذين للغولف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد مجلس دبي الرياضي في الـ11 من صباح اليوم، مؤتمراً صحافياً، في مقره بحي دبي للتصميم، للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة من «بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المديرين التنفيذيين».

ويتحدث خلال المؤتمر الصحافي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي خالد العور، ورئيس اللجنة المنظمة للحدث رسل يومانز. وتُعد بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المديرين التنفيذيين من أهم الأحداث الرياضية على أجندة المجلس السنوية، حيث تسهم في دعم العلاقات الاجتماعية بين المديرين التنفيذيين لمختلف القطاعات في الإمارات، من خلال جمع عدد كبير من القيادات من الشركات والمؤسسات الكبرى بالدولة ليتنافسوا في هذه البطولة المميزة.

وشهدت البطولة التي أقيمت العام الماضي على ملاعب عقارات جميرا للغولف، مشاركة أكثر من 100 متنافس من مديري الدوائر الحكومية والخاصة.