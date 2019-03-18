شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يهيمن على الأندلس.. وانتصارات نادرة خارج القواعد بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهت مساء الأحد مباريات الجولة رقم 28 من الدوري الإسباني «لاليجا»، حيث أقيمت 5 مباريات، كان أبرزها زيارة متصدر الترتيب برشلونة لملعب بينيتو فيامارين، معقل نادي ريال بيتيس في الأندلس، وهي المواجهة التي انتهت بفوز كبير وعريض لبرشلونة بنتيجة 4-1.

ووسع برشلونة الفارق بينه وبين أقرب مطارديه إلى 10 نقاط، مع تبقي 10 جولات فقط على نهاية الموسم، ليقترب الفريق من تحقيق لقبه الثاني على التوالي في لاليجا، ولقبه رقم (26) في تاريخ المسابقة.

ولعب الأرجنتيني ليونيل ميسي دور البطولة بشكل معتاد في الأراضي الأندلسية، فسجل الأرجنتيني ثلاثة أهداف «هاتريك» ضد أصحاب الأرض، رافعًا من إجمالي رصيد أهدافه في لاليجا هذا الموسم إلى 29 هدف، في صدارة ترتيب الهدافين وبفارق 11 هدف عن أقرب ملاحقيه (زميله، لويس سواريز –18 هدف).

وسجل ميسي الهاتريك رقم 33 له في مسابقة لاليجا، ليصبح على بعد هاتريك واحد فقط من معادلة الرقم القياسي في المسابقة، والمدون بأسم البرتغالي كريستيانو رونالدو (34 هاتريك)، ويعد هاتريك الأمس هو الهاتريك رقم 51 للأرجنتيني في مسيرته الكروية الحافلة في مختلف البطولات.

وشهدت المباراة كذلك تسجيل الأوروجوياني لويس سواريز لهدف، ووصوله للهدف رقم 128 في مسيرته في لاليجا، ليعادل الرقم التهديفي الأفضل للاعب أوروجوياني، والمدون بأسم مواطنه دييجو فورلان (لاعب أتلتيكو مدريد وفياريال السابق).

وأصبح سواريز ثالث لاعب من لاليجا هذا الموسم يصل إلى 10 أهداف أو أكثر على مستوى التهديف أو صناعة الأهداف، بتسجيله (21 هدف) وصناعته (11أهداف) في مختلف البطولات هذا الموسم، بعد ليونيل ميسي (سجل 39 وصنع 21) وبابلو سارابيا (سجل 20 وصنع 13).

وواصل ميسي تألقه المميز في الأراضي الأندلسية هذا الموسم، فسجل هاتريك ضد إشبيلية في ملعب (سانشيز بيزخوان)، وسجل مساء الأمس هاتريك ضد بيتيس في ملعب (بينيتو فيامارين)، ليصبح أول لاعب في تاريخ لاليجا يسجل الهاتريك في ملعبي إشبيلية وريال بيتيس (قطبا الأندلس) في نفس الموسم.

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وفي ملعب ميستايا، فشل فالنسيا في إستغلال عامل الأرض وسقط في فخ التعادل السلبي ضد ضيفه، خيتافي، ليضيع فالنسيا على نفسه فرصة تقليص الفارق بينه وبين ضيفه، صاحب المركز الرابع حاليًا في جدول الترتيب، ويستمر الفارق عند 6 نقاط.

وتعادل فالنسيا سلبيًا للمباراة السادسة في لاليجا هذا الموسم محققًا سجل من التعادلات السلبية لم يحققه أي فريق أخر على مستوى جميع فرق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في مسابقات الدوري هذا الموسم.

وفي كتالونيا، نجح إشبيلية أخيرًا في كسر سلسلته السلبية وإنتزع فوزًا مهمًا من معقل مضيفه، إسبانيول، بنتيجة هدف دون مقابل.

وأوقف إشبيلية سجله السيء تمامًا خارج قواعده محققًا أول فوز له خارج قواعده في لاليجا منذ نهاية سبتمبر 2018 (ضد إيبار)، وبعد سلسلة سلبية من 10 مباريات متتالية خارج قواعده في لاليجا تعرض خلالها الفريق للخسارة في 6 مباريات وتعادل 4.

وواصل الهداف الفرنسي وسام بن يدر تقديمه موسمًا مميزًا، فسجل هدف فريقه الوحيد رافعًا من رصيده التهديفي لاليجا هذا الموسم إلى 16 هدف، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم.

وتمكن فياريال من قلب تأخره في معقله بنتيجة 1-0 إلى فوز غالي بنتيجة 3-1 على حساب نادي رايو فايكانو، في مواجهة اسفرت عن ابتعاد الغواصات الصفراء بشكل مؤقت عن مناطق الهبوط ب4 نقاط كاملة، في حين واصل الفريق المدريدي الصغير غرقه في منطقة الهبوط بتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر، متلقيًا هزيمته السابعة على التوالي في لاليجا.

وانتزع ريال بلد الوليد فوزًا غاليًا من معقل إيبار، ليبتعد الفريق عن مناطق الهبوط بأربعة نقاط كاملة.

وكان الضيوف متأخرين بنتيجة هدف دون مقابل حتى الدقيقة 90 من زمن المباراة، لكن هدفين في الدقيقة 91 والدقيقة 93 منحا بلد الوليد فوزه الأول في لاليجا منذ 27 يناير الماضي (6 جولات كاملة دون نجاح في الفوز، 5 هزائم وتعادل وحيد)، ومحققًا أول فوز له خارج قواعده في المسابقة خلال العام الحالي (أخر فوز خارج قواعده كان ضد ريال سوسيداد في ديسمبر 2018).