تعرف على حقيقة إنضمام جريزمان لبرشلونة

أُثيرت التكهنات حول دخول الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، حسابات برشلونة مجددا، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وزعمت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن جريزمان قد يوقع للفريق الكتالوني في الصيف المقبل.

فيما قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن برشلونة لا ينظر لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي، مشيرة إلى أن كل ما تردد يعد تكهنات لا أساس لها من الصحة لعدة أسباب.

وذكرت أن السبب الأول رياضي، حيث يبحث برشلونة عن تعزيز الخط الأمامي للفريق بلاعب يمكن أن يصبح بديلاً للويس سواريز، والذي سيبلغ 33 عامًا في يناير/ كانون الثاني المقبل.

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وأضافت أن جريزمان لا يملك صفات المهاجم الصريح التي يحث عنها برشلونة، حيث يريد النادي مهاجمًا مثل سواريز، موضحة أن البارسا يضع لوكا يوفيتش (آينتراخت فرانكفورت)، تيمو فيرنر (لايبزيج) وماكسي جوميز (سيلتا فيجو) في أولوياته.

وتابعت الصحيفة أن ثاني الأسباب هو كل ما حدث في الصيف الماضي، بعدما رفض اللاعب الانتقال لبرشلونة، وقرر البقاء في صفوف أتلتيكو مدريد، بعد أن خرج وأعلن ذلك في فيلم وثائقي من إنتاج جيرارد بيكيه، مدافع البارسا، ما سبب حرجا لإدارة النادي والجماهير.

وختمت بأن برشلونة لا يرى أن العودة للمحاولة وضم الفرنسي أمر جيد، حيث تأثر اللاعبون أيضًا بكل ما حدث، خاصة بيكيه، الذي لاقى انتقادات عديدة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، بجانب أن النادي لن يفتح خزائنه، لا سيما وأن جريزمان قد يكلف برشلونة حوالي 120 مليون يورو.