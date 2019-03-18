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شكرا لقرائتكم ودية أسود الأطلسى مع الأرجنتين تؤجل لقاء الكلاسيكو المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أعلن مجلس أبو ظبى الرياضى، تأجيل كلاسيكو المغرب بين الرجاء والوداد إلى موعد لاحق، بناء على طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والناديين، حيث يتزامن موعد المباراة مع تحضيرات المنتخب المغربى لمباراته الودية مع المنتخب الأرجنتينى التى ستقام يوم 25 مارس الجارى.
وكان من المقرر إقامة ديربى الدار البيضاء فى استاد محمد بن زايد فى العاصمة أبو ظبى يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس 2019، وسيتم تحديد موعد جديد لمباراة القمة بين الرجاء والوداد خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
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