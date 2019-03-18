الخليج 365 يكشف موقف الشناوى من مباراة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل "الخليج 365" يكشف قبل أيام من القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى اللقاء المؤجل من الأسبوع رقم 17 من عمر مسابقة الدورى العام المحلى، موقف حارس مرمى الأهلى الأساسى محمد الشناوى من مشاركته فى اللقاء من عدمه، خاصة أنها مباراة ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على الايجبشن ليجا.
يفضل الجهاز الطبى للأهلى بقيادة خالد محمود تأهيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق لمدة 3 أيام، بعد عودة الفريق من الإجازة بعد غد الأربعاء.
ويعانى محمد الشناوى من التواء فى الأنكل تعرض له خلال مواجهة فيتا كلوب ببطولة دورى أبطال أفريقيا، إلا أن الحارس الدولى تحامل على نفسه وشارك فى مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى رغم عدم اكتمال شفائه، نظراً لحاجة الفريق لخدماته.
ومن المقرر أن ينتظم محمد الشناوى فى تدريبات الأهلى الجماعية مطلع الأسبوع المقبل، وذلك استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 30 مارس الجارى فى بطولة الدورى العام.
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