شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى فى أول تدريباته بإسبانيا بعد اكتماله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أول تدريباته اليوم، فى معسكره بإسبانيا، بعد أن تكتمل صفوفه بوصول لاعبى الزمالك والإسماعيلى، استعدادا لمواجهة أمريكا يوم الجمعة المقبل وهولندا يوم 26 مارس الجارى.

ووصلت بعثة المنتخب الأولمبى وصلت مساء أمس إلى إسبانيا وانضم لها عمر مرموش المحترف بنادى فولفسبورج الألمانى، وبدأت الرحلة من القاهرة فى الحادية عشر صباح أمس ثم توجهت إلى برشلونة ترانزيت لمدة ساعتين ثم انتقلت إلى مدينة الكانتى، وكانت اللجنة المنظمة للدوره فى استقبال الفريق وأنهت كل الترتيبات فى دقائق معدودة، حيث تم تسكين اللاعبين قبل الوصول للفندق ليصل اللاعبون إلى غرفهم مباشرة ثم نزلوا لتناول العشاء.

وأبدت البعثة ارتياحا كبيرا لنظام المعسكر والاطمئنان لجميع الترتيبات، التى يحتاجها الفريق من ملاعب وجيمانيزيوم، ويتولى رمضان صبحى مسئولية كابتن الفريق باعتباره أقدم اللاعبين وقد فرض حالة من الجدية بين زملائه مبديا سعادته بالتواجد مع الفريق الذى يستعد للبطولة الأفريقية.