شكرا لقرائتكم رقم تاريخى.. سان جيرمان يحقق الفوز الـ800 فى الدورى الفرنسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق باريس سان جيرمان رقماً تاريخياً بعدما تغلب على مارسيليا بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى.

باريس سان جيرمان حقق الفوز 800 فى تاريخ مشاركاته بمسابقة الدورى الفرنسى، ليرفع رصيده إلى 77 نقطة متفوقاً بفارق 20 نقطة على أقرب منافسيه ليل.

أحرز أهداف باريس سان جيرمان، كيليان مبابى فى الثوانى الأخيرة من زمن الشوط الأول، بعد أسيست رائع من الأرجنتينى آنخيل دى ماريا الذى سجل الهدفين الثانى والثالث بالدقيقتين 55 و66، بينما سجل فالير جيرمان الهدف الوحيد للضيوف بالدقيقة 46.

واستمر غياب مهاجم منتخب أوروجواى إدينسون كافانى عن صفوف باريس سان جيرمان لإصابة عضلية تعرض لها الشهر الماضى، وكذلك النجم البرازيلى نيمار الذى لا يزال يتعافى من إصابة فى الكاحل.

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ووجهت رابطة الألتراس الخاصة بنادى باريس سان جيرمان رسالة قاسية للاعبى الفريق خلال مباراة الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدورى الفرنسى.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن رابطة الألتراس الباريسية تركت مقاعدها فى حديقة الأمراء خاوية، ورفعت لافتة كبيرة تحمل عبارة: "لن ننسى" فى إشارة للغضب العارم بعد الخروج من دورى أبطال أوروبا، بالخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزى 1-3 فى إياب دور الـ16.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الرابطة الباريسية عادت إلى أماكنها بعد ربع ساعة من بداية اللقاء، لتهتف: "باريس.. نحن هنا".

ويواجه لاعبو باريس سان جيرمان ومدربهم الألمانى توماس توخيل انتقادات حادة بعد صدمة مانشستر يونايتد، وفشل العملاق الباريسى فى عبور دور الـ16 للموسم الثالث على التوالى.