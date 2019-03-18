شكرا لقرائتكم الأهلى يجهز أيمن أشرف لقمة الزمالك فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الطبى للأهلى بقيادة خالد محمود، برنامجا علاجيا لأيمن أشرف مدافع الفريق، لتجهيزه لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجارى فى بطولة الدورى العام.
وتعرض أيمن أشرف لكدمة قوية فى الظهر خلال مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى الأخيرة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، إلا أن اللاعب تحامل على نفسه وشارك فى أجزاء كبيرة من المباراة وهو مصاب، قبل أن يفضل الجهاز الفنى تغييره تجنباً لتفاقم إصابته.
وحصل الأهلى على راحة من التدريبات لمدة 3 أيام بعد مواجهة الساورة، وقبل بدء الاستعداد لمباراة القمة المرتقبة.
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