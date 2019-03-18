شكرا لقرائتكم تريزيجيه يزين التشكيلة المثالية للجولة 26 من الدورى التركى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار موقع "sofascore" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، النجم المصرى محمود تريزيجيه المحترف ضمن صفوف قاسم باشا، بالتشكيلة المثالية للجولة 26 من عمر مسابقة الدورى التركى.

وقدم النجم المصرى محمود تريزيجيه واحدة من أفضل مبارياته مع قاسم باشا، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز على بلدية أكهيسار بنتيجة 3 – 2 فى المباراة، التى جمعتهما السبت على ملعب "19 ماى ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى التركى.





محمود تريزيجيه قاد قاسم باشا لقلب تأخره 1 – 2 أمام بلدية أكهيسار إلى فوز ثمين بنتيجة 3 – 2، بعدما صنع الهدف الثانى فى الدقيقة 87 قبل أن يسجل الهدف الثالث فى الدقيقة 95 من عمر المباراة.

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وانتظم محمود تريزيجيه نجم نادى قاسم باشا التركى، فى معسكر المنتخب الوطنى، إستعداداً لمواجهة النيجر فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ونيجيريا فى مباراة ودية.