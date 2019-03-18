شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة" يكشف موقف محمد الشناوى من مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سوبر كورة" يكشف قبل أيام من القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع رقم 17 من عمر مسابقة الدورى العام المحلى، موقف حارس مرمى الأهلى الأساسى محمد الشناوى من مشاركته فى اللقاء من عدمه، خاصة أنها مباراة ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على الايجبشن ليجا. لمعرفة موقف الشناوى من مباراة الزمالك اضغط هنا Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سوبر كورة" يكشف موقف محمد الشناوى من مباراة القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.