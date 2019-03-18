شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض مرانه الأول بإسبانيا اليوم بعد انضمام لاعبى الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدي المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، أول تدريباته اليوم فى معسكره بإسبانيا، بعدما تكتمل صفوفه بوصول لاعبى الزمالك والإسماعيلى، استعداداً لمواجهة أمريكا الجمعة المقبل وهولندا يوم 26 مارس الجارى.

ووصلت بعثة المنتخب الأولمبي مساء أمس إلى إسبانيا، وانضم لها عمر مرموش المحترف بنادى فولفسبورج الألماني، وبدأت الرحلة من القاهرة فى الحادية عشرة صباح أمس ثم توجهت إلى برشلونة ترانزيت لمدة ساعتين ثم انتقلت إلى مدينة الكانتى، وكانت اللجنة المنظمة للدوره فى استقبال الفريق وأنهت كافة الترتيبات فى دقائق معدودة، وتم تسكين اللاعبين قبل الوصول للفندق ليصل اللاعبون إلى غرفهم مباشرة ثم نزلوا لتناول العشاء.

وأبدت البعثة ارتياحا كبيرا لنظام المعسكر والاطمئنان لكافة الترتيبات التى يحتاجها الفريق من ملاعب وجيمانيزيوم، ويتولى رمضان صبحى مسئولية كابتن الفريق باعتباره أقدم اللاعبين، وفرض حالة من الجدية بين زملائه مبديا سعادته بالتواجد مع الفريق الذى يستعد للبطولة الأفريقية.