انت الان تتابع رئيس الزمالك: شعرت أننا في طائرة مخطوفة بسبب جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٨ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
الزمالك ونصر حسين داي
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن شعوره في أثناء مواجهة فريقه الأبيض أمام نظيره نصر حسين داي الجزائري، والتي أُقيمت أمس الأحد، على استاد 5 جويلية بالجزائر، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت بتعادل الفريقين، ليتأهل الزمالك إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، وقال رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات تليفزيونية صباح اليوم الإثنين: «شعرت أننا في طائرة مخطوفة طوال أحداث المباراة ولا أحد يعرف ماذا ينوي الخاطف أن يفعل بنا».
وأوضح رئيس الزمالك: «شعرت بالخوف لمدة 93 دقيقة، وكنت أقفز في منزلي لكي يقوم مدربنا بإجراء تغييرات ولكنه لم يفعل.. مدربنا والحكم الأول والحكم المساعد تسببوا في ذلك الشعور وتسببوا في توتر جماهير الزمالك.. تغييرات متأخرة وقرارات غير موفقة على الإطلاق يحتسبها الحكم ضدنا»، وتابع: «تحدثت
وذكر رئيس الزمالك: «الاتحاد الإفريقي يعاند الزمالك ويسند مبارياتنا لحكام دون المستوى دائما.. لاعبو الزمالك رجال على قدر المسؤولية ونجحوا في تخطي هذا الاختبار والآن التركيز على لقاء المقاولون العرب في الدوري».
وتصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع جور ماهيا الكيني صاحب المركز الثاني ليتأهل الفريقان معًا لربع نهائي الكونفيدرالية.
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