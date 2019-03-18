انت الان تتابع في ليلة ميسي.. برشلونة يسحق بيتيس بالدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٨ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

برشلونة

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريق برشلونة الإسباني، للفوز على فريق ريال بيتيس، بأربعة أهداف مُقابل هدف، مسجلا هاتريك، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب بينتو فيامارين، في إطار الأسبوع الـ28من عمر مسابقة الدوري الإسباني. افتتح ميسي التسجيل، في الدقيقة 18، من ركلة حرة مباشرة، ثم عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، أضاف برشلونة هدفين عن طريق، لويس سواريز وليونيل ميسي في الدقيقتين 63، و85، بينما سجل فريق ريال بيتيس هدف وحيد عبر اللاعب لورين مورون في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

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بهذا الفوز عزز برشلونة صدارته لترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، و12 نقطة عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند 39 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني. بهاتريك الأسطورة ليونيل ميسي الذى أحرزه