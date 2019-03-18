ثنائي الزمالك يطير إلى إسبانيا اليوم.. و«بوطيب» ينضم لمعسكر المنتخب المغربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطير الثنائي عمر صلاح ومحمد عبدالسلام، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى إسبانيا اليوم الإثنين، للانضمام لصفوف المنتخب الأوليمبي المتواجد حاليًا في معسكر خارجي، لخوض مباراتين وديتين.
بينما يسافر خالد بوطيب، مهاجم الفريق، إلى المغرب للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المغربي.
وتواجد الثلاثي مع بعثة الزمالك في الجزائر لخوض مباراة نصر حسين داي في ختام دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.
وتأهل الزمالك، إلى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بتصدر قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.
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