شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة، على الاحتفال بعيد ميلاد التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، داخل الطائرة، وذلك أثناء رحلة العودة من الجزائر إلى القاهرة.

وقام أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة السابق، بقيادة اللاعبين في أغنية الاحتفال بعيد ميلاد نجم الزمالك فرجاني ساسي.

وحرص الجميع على تقديم التهنئة للاعب وسط الزمالك، وسط أجواء من الفرحة والسعادة .

وتأهل الزمالك إلى دور ال 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية، متصدرا قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

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