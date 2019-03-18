شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن فوز ليفربول على فولهام وسقوط تشيلسي أمام إيفرتون؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدرت نتائج مباريات أمس الأحد في الدوري الممتاز الإنجليزي، عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين، خاصة فوز ليفربول على فولهام 2-1 وهزيمة تشيلسي أمام إيفرتون صفر-2.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في عنوانها أن «ليفربول يقتنص الفوز بهدف متأخر لميلنر بعدما منح فان دايك هدية سجل بها بابل هدف التعادل لفولهام».

وأضافت: «ساي مدرب تشيلسي يواجه مشاكل جديدة بعد هزيمة الفريق بهدفين أمام إيفرتون ليتراجع للمركز السادس في سباق الصراع على احتلال مركز مؤهل لدوري الأبطال».

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من جانبها، علقت صحيفة «صن» على هزيمة تشيلسي قائلة «آمال البلوز في التأهل لدوري الأبطال تتحطم بعد الهزيمة أمام التوفيز الذين يرفعون رصيدهم إلى 40 نقطة»، مضيفة:«هدف ميلنر المتأخر من ركلة جزاء وهدف ماني من تسديدة قوية يمنح ليفربول القمة مجددا».

أما صحيفة «ديلي إكسبريس» فأكدت أن تشيلسي قد يطيح بمدربه ماوريسيو ساري في عطلة المباريات الدولية بعد الهزيمة أمام أيفرتون أمس.

ونقلت الصحيفة تصريحات ساري، التي حمل خلالها لاعبي فريقه مسئولية الهزيمة أمام إيفرتون، وقالت «ماني وميلنر يقودان ليفربول لاعتلاء القمة مجددا» وأضافت «سيجوردسون ولارسون يسجلان ويقودان إيفرتون للفوز على تشيلسى».

كما أبرزت الصحيفة قرعة الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث يلتقى مانشستر سيتى مع برايتون بينما يواجه وولفرهامبتون فريق واتفورد.