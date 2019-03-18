شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب مساء اليوم استعدادًا للمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، إقامة تدريبات الفريق في الخامسة مساء اليوم على ملعب النادي بعد العودة للقاهرة صباح اليوم من الجزائر. ورفض الجهاز الفني الراحة في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون المقبلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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