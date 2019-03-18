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بعثة الزمالك تعود للقاهرة بعد ضمان التأهل لربع نهائي الكونفيدرالية

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، قادمة من الجزائر، بعد خوض مباراة نصر حسين داي.

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وقامت جماهير الزمالك باستقبال بعثة الفريق في مطار القاهرة، واحتفلت معهم بالتأهل لدور الثمانية.

وكان الزمالك قد تعادل مع الفريق الجزائري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في ختام الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بتصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

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