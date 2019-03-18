مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

يشهد اليوم الاثنين 18 - 3 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية، والتى يأتى على رأسها مواجهة أريس سالونيكا ضد أبولون سميرني فى الدورى اليونانى. الدوري الأرجنتيني سان مارتن توكومان x بوكا جونيورز – الساعة الواحدة ظهرا بانفيلد x جودوي كروز – الساعة الثانية عشرة ظهرا هوراكان x إستوديانتس لابلاتا – الساعة الثانية ظهرا الدوري المكسيكي Advertisements سانتوس لاجونا x نيكاكسا – الساعة الثانية ظهرا ليون x فيراكروز – الساعة الرابعة عصرا الدوري اليوناني أريس سالونيكا x أبولون سميرني – الساعة السابع مساءا

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