شكرا لقرائتكم خالد قمر: لقب الهداف لا يشغلنى.. وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالهدف الذى أحرزه فى شباك حرس الحدود فى اللقاء، الذى جمع الفريقين مساء أمس فى الدورى العام.

وقال "خالد" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير": "الاتحاد نجح فى الخروج بنتيجة إيجابية أمام حرس الحدود وتفادى الهزيمة فى لقاء اليوم".

وأكمل: "دورى الموسم الجارى فى غاية الصعوبة والفريق الذى سينجح فى البقاء كأنه توج بالبطولة، نظرا لاشتعال صراع الهروب من الهبوط".

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وعن تصدره لقائمة هدافى الدورى المصرى علق خالد قمر قائلا: "بشكر الجهاز الفنى واللاعبين والإدارة على دعمهم لى فى الفترة الماضية، والأهم من الفوز بلقب هداف الدورى هو بقاء الاتحاد السكندرى فى الدورى واحتلال مركز مطمئن".

وتابع: "الاتحاد السكندرى يضم لاعبين على أعلى مستوى ونجحنا فى الفوز على الأهلى والزمالك والترجى التونسى فى الموسم الجارى ونتطلع للعودة لمركزنا الطبيعى فى جدول الدورى”.

وعن استبعاده من المنتخب قال: "تركيزى منصب داخل الملعب مع الاتحاد وأتمنى أن أحصل على فرصة مع المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة، وسأواصل التدريب بقوة أملا فى التواجد بقائمة الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية 2019.

يذكر أن أحرز خالد قمر هدف التعادل للاتحاد السكندرى فى مرمى حرس الحدود فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء، الذى جمع الفريقين بالأمس فى الدورى المصرى.