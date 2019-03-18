شكرا لقرائتكم بطائرة خاصة.. منتخب مصر يطير الثانية ظهر الخميس إلى النيجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، الثانية ظهر الخميس المقبل، موعدا للسفر إلى النيجر بعد التأكد من انهاء إجراءات السفر بطائرة خاصة، حيث تستغرق الرحلة 5 ساعات ونصف الساعة لتصل البعثة إلى العاصمة نيامى فى تمام السابعة والنصف مساء.

ويصطحب المنتخب الـ25 لاعبا فى الرحلة وهم: عمرو السولية ومحمد هانى، وصلاح محسن "الأهلى”، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، وطارق حامد، ومحمود علاء "الزمالك"، أحمد الشناوى، وعمر جابر، ونبيل عماد "دونجا"، وأحمد أيمن منصور، وعلى جبر "بيراميدز"، وباهر المحمدى، وعبد الرحمن مجدى "الإسماعيلى”، ومحمد أبو جبل، وأحمد أبو الفتوح "سموحة"، وإسلام جابر "الداخلية"، وعامر عامر "الإنتاج الحربى”، وعمار حمدى "الاتحاد السكندرى”، ومصطفى محمد "طلائع الجيش".

والمحترفون: محمود حسن "تريزيجيه"، وكريم حافظ " قاسم باشا التركى”، ومحمد الننى "أرسنال الإنجليزى”، وأحمد حسن "كوكا" "أولمبياكوس اليونانى”، وعلى أحمد "غزال" "فيرنس البرتغالى”، وعمرو وردة "أتروميتوس اليونانى”.