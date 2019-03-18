شكرا لقرائتكم شوبير : هناك شكاوى من قميص المنتخب الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى ونائب رئيس اتحاد الكرة أحمد شوبير أن هناك بعض الشكاوى من قبل بعض اللاعبين بشأن قميص المنتخب الجديد، وأكد "شوبير " عبر برنامج ساعة مع شوبير على إذاعة أون سبورت إف أم، أن لاعبى الفريق سيقومون بجلسة تصوير قبل السفر إلى النيجر الخميس المقبل.

وقال "شوبير": أتمنى أن تكون شكوى اللاعبين فى غير محلها، وأن يرتدى الفراعنة قميصا على قدر قيمتهم.

واستطرد شوبير أن هناك انتظاما من قبل الـ16 لاعبا فى المعسكر المقام ببرج العرب باستثناء محمد الننى المحترف ضمن صفوف فريق أرسنال، الذى سيصل للمعسكر يوم الثلاثاء المقبل.